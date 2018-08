Un membru PPDA, retinut la vama Palanca, de granicerii ucraineni. In masina acestuia au fost gasite 60 de cartuse pentru Kalasnikov. Ce spune Nastase - VIDEO

“Din partea Moldovei am trecut usor, dar din partea ucrainenilor am fost tras pe dreapta si mi-au gasit 60 de cartuse sub caroserie.”

Incidentul a avut loc ieri dimineata la punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe. Membrul PPDA, Ruslan Verbitchi sustine ca nu stie cum cele 60 de cartuse au ajuns in masina sa si ca scena i-ar fi fost pusa la cale.

“Ticalosii nostri mi-au tras o cursa.”

Aceeasi parere o au si reprezentantii PPDA, care sustin ca astfel sunt intimidati activistii formatiunii inaintea protestului de duminica.

Andrei NĂSTASE, LIDER PPDA: “Aceasta facatura, inscenare pusa la cale face parte din arsenalul pus la cale de catre PD.”

Potrivit politei de frontiera de la noi, in timpul verificarilor masina, nu ar fi trezit suspiciuni.

Ana MARCHETAN, OFIȚER DE PRESĂ, POLIȚIA DE FRONTIERĂ: “In timpul procedurii de control politistii de frontiera a RM nu a suspectat nimic asupra mijlocului de transport. Partea ucraineana au posibilitatile are formaliatile lor de cotrol dupa care activeaza. Nu putem comenta acuzatiile aduse fara temei, deoarece cazul este cercetat de partea ucraineana.”

Potrivit reprezentantilor PPDA, astazi, procurorii din Ucraina au cerut mandat de arest pe numele lui Ruslan Verbitchi.

Alexandru SLUSARI, VICEPREŞEDINTE PPDA: ”Azi a fost procesul de judecata privind masura preventiva si in pofida faptulului ca procurorul a cerut 2 luni de arest in izolator, judecatoria a decis o luna de arest la domiciliu. Ramane in arest in Belgorod-Dnestrovsk, iaca acum suntem preocupati sa gasim solutii.”

Iar cei de la PAS au anuntat ca astazi le-a fost sparta posta electronica.

Igor GROSU, VICEPREŞEDINTE PAS: ”Trolii lui Plahotniuc. Avem un exmplu de intimidare a opozitiei.”

Purtatorul de cuvant al democratilor nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta acuzatiile.