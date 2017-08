Potrivit ofiterului de presa DSE, Liliana Puscasu, incendiul a izbucnit in jurul orei 2:53. Mercedesul era parcat in curtea unui bloc de locuit din sectorul Ciocana al capitalei, iar la un moment dat a fost cuprins de flacari. Pompierii au ajuns la fata locului in scurt timp si au stins incendiul. Deocamdata nu se cunoaste cauza izbucnirii flacarilor.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca circumstantele producerii incendiului.