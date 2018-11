Un microbuz cu patru pasageri a derapat pe sosea si s-a rasturnat pe un camp, pe traseul Chisinau-Leuseni. O persoana, transportata la spital - GALERIE FOTO/VIDEO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 22:30, pe traseul Chisinau-Leuseni. Soferul microbuzului, un tanar de 25 de ani, ar fi pierdut controlul asupra volanului, a derapat de pe sosea, a ajuns intr-un camp si s-a rasturnat. In microbuz se afla soferul impreuna cu alti patru pasageri. In urma impactului, o femeie de 60 de ani a fost transportata la spital cu diferite leziuni.

Oamenii legii investigheaza cazul.