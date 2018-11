Un microbuz de ruta, plin cu pasageri, a derapat de pe sosea, a intrat intr-un copac si s-a rasturnat, langa Sarata-Galbena. Patru persoane, transportate la spital - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 08:00. Microbuzul, in care se aflau 19 persoane, se deplasa din orasul Cahul spre Chisinau.

La un moment dat, langa satul Sarata-Galbena, soferul microbuzului, un barbat in varsta de 31 de ani, a pierdut controlul asupra volanului, a derapat de pe sosea, s-a izbit de un copac si s-a rasturnat.

In urma impactului violent, 4 persoane - 3 barbati si o femeie, au fost transportate la spitalul din Hancesti. Ceilalti pasageri s-au ales cu o sperietura si au fost preluati de un alt microbuz care i-a transportat pana la Chisinau.

Oamenii legii au initiat o ancheta si urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs accidentul.