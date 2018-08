Un microbuz plin cu pasageri, implicat intr-un accident la Cricova. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la fata locului, iar o persoana a fost transportata la spital - VIDEO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in jurul orei 09:00 dimineata. Volkswagen-ul a lovit frontal un microbuz de ruta in care se aflau mai multi pasageri. In urma impactului, doi pasageri au avut nevoie de ingrijiri medicale la fata locului, iar o persoana de 54 de ani a fost transportata la spital.

Vinovat de accident s-ar face soferul Volkswagen-ului, care ar fi iesit la depasire si nu s-a asigurat. Pe cazul dat a fost pornita o ancheta.