Un microbuz in care s-ar fi aflat mai multi moldoveni, implicat intr-un accident in Austria. Cel putin doua persoane, transportate in stare grava la spital. In zona s-a format un ambuteiaj de 10 kilometri - GALERIE FOTO

UPDATE 21:30 Ministerul Afacerilor Externe din Romania a anuntat in urma unei solicitari MEDIAFAX, ca opt romani au fost raniti in accidentul rutier produs pe o autostrada din Austria. Dintre acestia, doi au suferit rani mai grave, iar alte sase persoane, printre care si trei minori, au fost ranite usor.

Totodata, reprezentantii Ministerului de Externe din Romania precizeaza ca „ranile suferite de cetatenii romani nu le pun viata in pericol” si ca ambasada Romaniei la Viena „monitorizeaza situatia si este in contact permanent cu autoritatile locale, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari”.





Potrivit unor martori, microbuzul implicat in accident ar fi transportat moldoveni din Chisinau spre Santander.

Contactati de ProTv, cei de la Ministerul de Externe sustin ca microbuzul implicat in accident este inmatriculat in Romania si spun ca la moment nu se cunoaste daca in automobil erau moldoveni.

Presa locala scrie ca accidentul s-a petrecut, luni, pe autostrada A4, sensul de mers spre Ungaria, in zona Bruck ad Leitha. Doua persoane aflate in microbuz au fost transportate cu elicoptere la spitale din apropiere, iar alte persoane au fost ranite usor. Impactul s-a produs dupa ce soferul unui camion inmatriculat in Slovacia a incetinit din cauza traficului aglomerat de pe autostrada, iar o masina inmatriculata in România nu a apucat sa franeze la timp si a intrat in plin in camion. Persoanele ranite se aflau in microbuzul inmatriculat in Romania, care a intrat la randul sau in cele doua masini accidentate inaintea lui. In urma impactului s-a format un ambuteiaj de 10 kilometri, iar circulatia a fost intrerupta aproximativ doua ore.





Consulul Republicii Moldova la Viena intreprinde masurile necesare pentru a verifica identitatea persoanelor ranite si investigheaza cazul.