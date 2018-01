Un microbuz scolar a ramas blocat in apropiere de Soldanesti: elevii au coborat sa impinga vehiculul pentru a-l porni din loc - VIDEO

Aceste imagini au fost postate pe o retea de socializare. Microbuzul scolar care transporta elevi din satul Recesti si Zahorna spre scoala din Dobrusa, Soldanesti a ramas blocat in nameti, iar elevii au coborat sa impinga vehiculul pentru a-l porni din loc. Maia Goroh, spune ca de doua zile nepoteii ei nu mai merg la ore.

Maia GOROH: “Nu a fost traseul curatat. Autobuzul a iesit, dar nu au putut sa plece la scoala. Au impins la autobuz, dar nu au putut sa iasa. Ei raman cu temele in urma. Am doi nepotei si as vrea sa fie acolo.”

Primarul comunei Dobrusa spune ca astazi drumul a fost curatat si copii au ajuns la scoala.

Victor GROSU, PRIMAR COMUNA DOBRUSA: “O distanta de 400 de metri a fost foarte introienit si a trebuit tehnica grea. Drumul e deblocat, autobuzul poate circula, dar ieri stiti ce a fost nu erau posibilitati ca sa debocam drumul.”

Soferul microbuzului sustine altceva. Ieri microbuzul a facut cale intoarsa, iar astazi tot din cauza nametilor copii ar fi ajuns pe jos la scoala.

Valeriu BOTU, SOFER MICROBUZ: “Am dat inapoi autobuzul si am cazut in omat. Ei nici nu puteau iesi din autobuz ca usa era blocata,asta ieri. Astazi s-au dus pe jos si am astepat pana a venti tractorul.”

Si daca copii din Recesti si Zahorna au impins singuri microbuzul scolar, 15 copii din Chircaiesti, Causeni au avut nevoie de ajutorul salvatorilor pentru a iesi din nameti. Un alt autobuz cu 14 copii a ramas blocat in apropiere de Rubelnita Noua, Soroca.

Potrivit ministerul educatiei, peste 10 mii de copii din 8 raioane nu au ajuns azi la ore. 45 de scoli au ramas inchise din cauza nametilor. Ieri 14 mii de elevi au ramas acasa.