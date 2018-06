Un microbuz sta de 13 ani in vama Giurgiulesti. Proprietarul incearca din 2005 sa-si devameze vehiculul adus din Olanda, insa de fiecare data este refuzat. Care este motivul - VIDEO

Nicolae Besedovschi sustine ca in 2005, atunci cand a incercat sa intre cu microbuzul in Moldova, vamesii i-ar fi spus ca acesta este produs in 1994 si nu poate fi introdus in tara. Ca sa rezolve problema, vamesii i-ar fi cerut mita 1800 de euro.

Barbatul spune ca a refuzat si a atacat serviciul vamal in judecata, anexand toate probele care ar confirma ca vehiculul este din 1995 si in 2005 putea fi devamat.

Barbatul sustine ca in 2005 Curtea Suprema de Justitie nu ar fi luat in calcul probele de la institutiile de stat care confirmau ca anul de productie a automubilului este 1995 si a dat dreptate Serviciului Vamal.

Ulterior, dupa ce s-au mai schimbat legile, barbatul ar fi luat totul de la inceput si a mers din nou in instanta, iar in 2013 Curtea Suprema de Justitie ar fi emis o decizie care ar confirma ca masina a fost fabricata in 1995 si putea sa fie devamata.

Impreuna cu Nicolae Besedovschi am mers la Vama Giurgiulesti. Vamesii de acolo insa au refuzat sa discute cu noi, precizand ca este decizia Curtii Supreme de Justitie din 2005 si nu accepta altceva. Contactat de noi, purtatorul de cuvant al Serviciului Vamal ne-a spus ca vamesii au actionat conform legii.

Cristina RĂU, PURTĂTOR DE CUVÂNT SERVICIUL VAMAL: “Angajatii serviciului vamal nu au vamuit masina deoarice anul producitei depasea limita , mai mult ca atat este decizia din 2005."

Barbatul a procurat microbuzul de marca Wolkswagen Transporter ca sa-si deschida o afacere. El spune ca acum vehiculul rugineste in vama. Vamesii i-ar fi cerut sa scoata microbuzul din tara, iar pentru asta i-ar fi spus ca trebuie sa achite 300 de mii de euro, pentru ca vehiculul a stat timp de 13 ani parcat in vama.

Barbatul ar fi solicitat in 2018 informatii de la vama Giurgiulesti despre starea automobilului si a primit raspuns ca masina se afla la parcare in stare satisfacatoare, dar cel mai mult l-a mirat faptul ca in documentul eliberat de Serviciul Vamal Giurgiulesti, anul de productie al masinii este 1995.