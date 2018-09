Facebook castiga tot mai mult teren pe piata din tara noastra, fata de alte retele de socializare. Platforma a ajuns la cifra de un milion de utilizatori moldoveni - VIDEO

“In ziua de astazi cred ca nu exista copil care nu a folosit telefonul. Si acei care abia tin capul, le pune mamica telefonul ca sa ii ocupe si sa isi faca repede treaba.”

Ea este Eva-Maria, fetita de trei ani nascuta in era social-media. Chiar in ziua in care a venit pe lume, tatal i-a facut cont pe facebook.

Cristina AXENTI, MAMA “Dupa 18 ani o sa deschidem si o sa ii aratam tot pentru ca acolo avem albume la fiecare luna cu cate album, cu toate pozele ei din fiecare luna.”

Sergiu Axenti, tatal micutei, spune ca nu ii ia mult timp sa gestioneze profilul fiicei.

Sergiu AXENTI, TATA “Am telefon cu dual SIM si imi permite sa am doua profiluri deschise si mergem intr-o vacanta ceva, postam.”

Ideea lor s-a raspandit ca un virus printre cei apropiati.



Cristina AXENTI, MAMA “Exact dupa noi, cumetrii si prietenii au facut baietelului, cun cont pe fb. - Veti proceda asa si pentru urmatorii copii? - Cred ca da. E cea mai buna forma de a pastra pozele ca gatgeturile se strica.”

De rand cu Eva-Maria, Facebookul a inregistrat in Moldova un milion de utilizatori. Datele colectate de o agentie digitala de la noi vorbesc de o crestere semnificativa a conturilor noi. Cifrele nu includ paginile oficiale, dar ar putea include profilurile false.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV “Din numarul total de utilizatori, mai mult de jumatate locuiesc in capitala(54%). Urmeaza orasul Balti (4,6%) si Tiraspolul cu 3 la suta din cei logati. Femeile par a fi cele mai active(57%). Iar daca vorbim despre varsta, cea mai populara categorie in retea este cea cuprinsa intre 18 si 34 de ani. Intre timp, Odnoklassniki pierde tot mai multi adepti.”

Dumitru TARMAZAN, SPECIALIST DIGITAL COMUNICARE “Oamenii au venit in facebook, chiar au migrat de pe odnklassniki, pentru ca e un alt tip de continut./Flexibilitatea platformei si cat de usor sa interactionezi cu ea a facut ca oamenii sa vina. - Ca cauta moldovenii pe facebook? - Pierd timpul, nu cauta. E un stil de viata, de social media, e un trend, daca inainte toti citeai ziare.”

Facebook-ul a devenit atat de cunoscut pentru ca studieaza comportamentul utilizatorilor sai, spun expertii.

Dumitru TARMAZAN, SPECIALIST DIGITAL COMUNICARE “Plusul facebook este ca el are grija de oameni, prin a-ti da un contect relevant. Au schimbari de algoritm cum apar postarile la tine pe pagina. Daca tu ai sa dai like, o sa comentezi postari despre mare, soare vacanta, o sa observi ca pagina ta e doar despre asta. N-o sa vezi politica, sport. E strict legat de interesul personal.”

Reteaua s-a transformat intr-o viata paralela. Ne plangem pe facebook, cerem sfaturi acolo, vindem sau cumparam produse, ne crestem afacerile, facem campanii de caritate, citim stiri si distribuim filmulete.

Dumitru TARMAZAN, SPECIALIST DIGITAL COMUNICAR "Mai mult, facebook a lansa t produse ca nici nu te lasa sa iesi. El a lansat platforma persoanala de video, de linkedin, el are resurse, ca atunci cand faci click, tu tot ramai, adica creeaza un fel de ecosistem.”

La nivel global, reteaua lui Mark Zuckerberg are 2,23 miliarde de utilizatori activi, iar asta inseamna 30 la suta din populatia Terrei.