Un milionar din Guvernul Filip va trebuie sa returneze catevaa milioane statului - Mold-street.com

Procuratura Anticoruptie anunta despre finalizarea urmaririi penale si expediera in judecata a cauzei penale de invinuite a fostului viceministru al economiei Valeriu Triboi, in actiunile caruia procurorii au retinut comiterea abuzului de putere si prejudicierea bugetului de stat in proportii deosebit de mari, noteaza mold-street.com.