O familie din Sangerei, el militar, iar ea profesoara, au pus pe roate o afacere practic noua pentru Moldova: cresc capre si livreaza laptele in magazinele mari din capitala. Cum le-a reusit - VIDEO

Militar de profesie, Viorel Prisacari, care acum este la pensie spune ca nu i-a fost deloc usor sa-si puna afacerea pe roate. A luat credite si a imprumutat bani de la prieteni.

Viorel PRISACARI, FERMIER: “Am investit cateva milioane de lei. Pe acest loc cu doi ani in urma nu era nimic era toloaca, am construit din talpa totul, am investit mult in tehnica. Pentru o capra de rasa franceza am dat pana la 500 de euro.”

La ferma muncesc din zori si pana seara nu doar angajatii, ci si rudele. Sotia fermierului, profesoara de pian spune ca vara nu-si mai cumpara foaie de odihna la mare, ci isi ia vacanta la ferma.

Elena PRISACARI, SOTIA FERMIERULUI: “Si prasitul si stransul nutretilor, daca este momentul mergem si cu pascutul, daca trebuie preparat laptele facem si asta. De dimineata ne trezim si muncim.”

Inainte ca laptele sa ajunga in magazin e nevoie de multa munca. Ferma este dotata cu utilaje performante, astfel ca procesul sa decurga mai usor.

Viorel PRISACARI, FERMIER: “Mai intai le scoatem, pe urma le stergem pulpele, dupa care la aparat special le mulgem. Am investit mult in acest aparat ee foarte usor cu el si totodata economisesc bratele de munca.”

Dupa ce laptele este colectat, acesta urmeaza a fi procesat.

Viorel PRISACARI, FERMIER: “In acest tanc de racire merge procesul de pasteurizare a lui. Acesta este aparatul de pasteurizare prin placi, se pasteurizeaza pana la 82 de grade. Datorita faptului incalzirii si racirii se omoara doar bacteriile care duc la alterarea laptelui. In rezultat se mentinte toata componenta laptelui. Dupa care se depoziteaza in acest aparat si imbuteliaza.”

Fermierul are si o linie de imbuteliere. Zilnic cele 120 de capre dau pana la 2 tone de lapte. In magazinele din capitala, ajung cate 15-20 de sticle, iar din restul laptelui fermierul prepara branzeturi si le vinde la piata. Desi livrarile in magazine sunt mici, administratorii spun ca laptele de capra este destul de solicitat. Pretul acestuia este 20 de lei.

Diana IORDACHESCU, DEPARTAMENTUL MARKETING, RETEA DE MAGAZINE: “Suntem interesati ca sa avem producatori autohtoni la raft deoarece este o cerere de la consumatori. Vanzarile sunt bune este un produs nou aparut, dar deja are cerere.”

Potrivit specialistilor, laptele de capra are mai multe beneficii in comparatie cu cel de vaci. Totusi exista si contraindicatii.

Luminita SUVEICA, DIRECTOR CENTRUL DE SANATATE PUBLICA: “Laptele de capra contine mult mai mult calciu decat laptele de vaca, cu 13 procente mai mult vitamana A6 cu 25 mai mult, continutul de cupru cu 400 mai mult, este mai putin alergic. Unica contraindicatie este cea care nu tolereaza lactatele, a doua poate fi alergiile.”

Potrivit Ministerului Agriculturii, in magazinele din capitala pana in 2010 nu se gasea lapte de capra. Dupa ce a aparut cererea a fost adus doar cel de import. In acest an Banca Mondiala a decis sa ofere in premiera suport financiar fermierilor, care vor sa aduca laptele de capra pe rafturile magazinelor.

Tatiana NISTORICA, SEF DIRECTIA POLITICI DE PRODUCER, MINISTERUL AGRICULTURII: “La crearea fermelor de capre statul vine cu suport prin masuri de sprijin la subventionarea la constructia fermei, acesta poate beneficia de 30 la suta. Respectiv si prin proiectul bancii mondiale, aici trebuie sa fie minim 5 membri acestea pot beneficia pana la 300 mii de dolari.”

Viorel Prisacari spune ca in zece zile laptele de la ferma lui va ajunge in toate magazinele din tara. Iar in cel mai apropiat timp va livra si iaurt din lapte de capra. In Republica Moldova sunt inrgistrate peste 200 de mii de capre.