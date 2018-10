Un minut de reculegere in fata Ambasadei Romaniei la Chisinau. Cativa tineri au depus flori si au lasat lumanari aprinse in memoria victimelor de la clubul Colectiv - VIDEO

Tinerii au tinut un minut de reculegere in memoria celor care s-au stins in urma tragediei de acum trei ani.

Otilia DASCAL, TINERII MOLDOVA: "Am venit sa tinem un minut de reculegere pentru victimile care au decedat in urma tragediei de la Colectiv. Sa aratam solidaritatea pentru fratii nostrii de peste Prut si sper sa fim solidari in cazul unei tragedii."

Vlad BILETCHI, PRESEDINTELE ASOCIATIEI ODIP: "Au trecut in nefiinta foarte multi tineri in circumstante groaznice in cadrul unui incendiu. Este important sa venim aici nu doar pentru a contempla, dar a trage concluzii."

Totodata, ei spun ca au ales sa fie solidari in felul acesta cu rudele celor s-au pierdut, dar si ale celor care au supravietuit, dar au ramas cu sechele.

"Sunt niste momente foarte sensibile pentru ca au murit oameni care nu a trebuit sa moara, niste vieti inocente."

"A fost o tragedie foarte mare, au decedat foarte multe persoane. Parintii copiilor care au decedat sunt in continuu doliu."

"Tragicul accident din cauza unor defectiuni tehnice si neglijenta din partea autoritatilor. Sper ca in viitor voi veni la Ambasada nu pentru a comemora."

Incendiul de la clubul Colectiv este considerata cea mai mare tragedie din Romania din ultimii ani.