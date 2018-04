Un moldovean a ajuns la spital, dupa ce TIR-ul pe care il conducea s-a rasturnat pe un drum din Romania - FOTO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata pe o strada din Bucuresti. Un TIR s-a rasturnat in sensul giratoriu la Mogosoaia. Soferul de TIR a intrat in plin in sensul giratoriu si s-a rasturnat cu autovehiculul.

In urma impactului, barbatul este ranit usor si a reiesit ca nu se afla la volan sub influenta alcoolului.

Potrivit mediafax.ro, la volanul TIR-ului se afla un moldovean. Toate circumstantele urmeaza a fi stabilite de oamenii legii de acolo.