Un moldovean a fost retinut in Vilnius dupa ce impreuna cu un rus au incercat sa sparga un bancomat

Potrivit presei ruse, totul s-a intamplat in noaptea de 19 august, in jurul orei 2:00. Politia din Vilnius a raportat ca pe strada Selyu, in apropiere de un bancomat sunt doi barbati mascati cu un burghiu si alte instrumente in maini.

La fata locului a intervenit un detasament al politiei pentru a-i retine pe cei doi. Autoritatile spun ca banuitii au incercat sa scape, iar cetateanul rus i-ar fi amenintat cu un cutit, insa cu ajutorul gazelor lacrimogene acesta a fost retinut.

Oamenii legii au descoperit in posesia lor, masti, manusi, un burghiu cu varf special si alte instrumente.

Duminica, magistratii au ales impotriva lor masura cea mai severa de arest, scrie presa rusa.