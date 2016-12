Un moldovean a fost santajat si amenintat cu moartea pentru o datorie inexistenta. Faptasii, un rus si doi ucraineni, au fost retinuti - VIDEO

„-La pământ! -Clarificaţi-vă mai întâi. -Mâinile la spate!”

Potrivit politiei, cei trei barbati cu varstele de 29, 32 si 35 de ani ar fi luat legatura cu moldoveanul din Dubai prin intermediul unei cunostinte comune. Indivizii i-au propus victimei sa vanda un Porsche furat, in valoare de 100 de mii de euro, promitandu-i 5 mii de euro.

In noiembrie, automobilul a fost transportat in Dubai pe cale maritima, iar cand moldoveanul a vrut sa-l vanda, s-a aflat ca Porsche-ul este furat, asa ca autoritatile de acolo au confiscat masina. Cand barbatul i-a contactat pe indivizi si le-a spus acest lucru, ei l-au anuntat ca oricum le este dator cu banii pe care trebuia sa-i incaseze in urma vanzarii automobilului.

Cand moldoveanul a refuzat sa le dea banii, atat el cat si familia sa au inceput sa fie amenintati cu moartea. Vazand ca nu pot recupera banii, cei trei indivizi au venit in Republica Moldova si au mers acasa la mama victimei, pe care au amenintat-o. Cei trei barbati au fost retinuti chiar in apartamentul femeii.

“-Cu ce scop aţi venit în Republica Moldova? -Am venit să vad o maşină. -Ce fel de maşină? -BMW -Să-l cumperi? -Aşa intenţionam. -Unde aţi fost reţinut? -La ruda unuei cunoştinţe, mama unei colege. -Aţi venit în vizită la ora 6 dimineaţa? Cu ce scop? -Fără nici un scop.”

“-Cu ce scop aţi venit în Moldova? -Am venit în vizită. -Ştiţi de ce aţi fost reţinut? -Mi-au spus că pentru şantaj.”

Oamenii legii spun ca unul dintre suspecti ar fi fost in trecut procuror in Ucraina, iar altul, militar care lupta alaturi de separatistii din estul Ucrainei.

Desi cei trei nu isi recunosc vinovatia, instanta a dispus plasarea lor in arest in izolator pentru 30 de zile. Daca vor fi gasiti vinovati, barbatii risca pana la 15 ani de inchisoare.