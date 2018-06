Un moldovean a fost omorat in bataie de un ucrainean, pe o strada din Israel. Motivul - l-ar fi numit "hahol". Momentul, surprins de camerele de supraveghere - FOTO si VIDEO

IMAGINI CARE POT AFECTA EMOTIONAL. Crima terifianta in Istrael. Un moldovean de 43 de ani a fost omorat in bataie, in mijlocul unei strazi, de catre un ucrainean. Totul s-a intamplat dupa ce victima l-ar fi numit "hahol" pe agresor. Intreaga scena a fost surprinsa de camerele de supraveghere instalate acolo.