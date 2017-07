A ramas fara masina sa in valoare de peste 18 mii de euro. Ce a patit un moldovean cand a incercat sa intre in Romania - GALERIE FOTO

Potrivit oamenilor legii, la data de 29 iulie, la punctul de trecere a frontierei Albita, judetul Vaslui, un moldovean, in varsta de 41 de ani, conducand un Hyundai Santa Fe, inmatriculat in tara noastra, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, iar in urma verificarilor, s-a dovedit ca masina pe care o conducea este cautata de autoritatile din Franta, fiind furata la inceputul acestei luni.

Moldoveanul a declarat politiei ca a cumparat autoturismul in luna iunie 2015, din Chisinau si a achitat pentru ea 18.500 de euro. Acesta a mai spus ca nu stia ca masina ar fi fost furata. Intr-un final, autoturismul a fost confiscat pana la finalizarea cercetarilor.