Barbatul in varsta de 69 de ani ar fi intrat cu automobilul pe contrasens si a lovit frontal un autobuz scolar, care era stationat in fata unei scoli, scrie StiriLocale.md. Politia a fost chemata la locul accidentului, care a stabilit ca barbatul avea o alcoolemie de 1,33 mg/l in aerul expirat. Sursa mai noteaza ca moldoveanul ar fi ramas fara permis si a fost amendat.