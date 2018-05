Victima are 40 de ani si se afla in prezent la spital, scrie presa straina. Medicii sustin ca starea lui este critica. Deocamdata nu se stie cine l-a batut pe barbat. Oamenii legii anunta ca in clubul de noapte a fost o incaierare dintre mai multe persoane, in care ar fi fost implicat si moldoveanul. Alte detalii nu se cunosc.