Un moldovean, care acum sapte ani si-a inscenat moartea, iar in schimb familia sa a primit doua milioane de dolari de la o companie americana de asigurari, a fost retinut - VIDEO

“Un barbat din Minesota a fost gasit viu dupa ce si-ar fi falsificat propriul deces, astfel ca sotia sa a putut sa incaseze bani din urma politicii de asigurare de viata.”

Potrivit postului american de televiziune FOX 9, moldoveanul Igor Vorotnicov in varsta de 54 de ani, stabilit cu traiul in SUA, in 2010 si-a facut asigurare pe viata in valoare de 2 milioane de dolari. Un an mai tarziu acesta si-a inscenat moartea pentru a primi banii.

Jurnalistii americani scriu ca in 2011, sotia barbatului ar fi venit in Moldova si a inregistrat decesul acestuia pe numele unui moldovean din Cojusna.

Ulterior, avand toate actele in regula, femeia a mers la compania de asigurari din SUA, care i-a dat cele doua milioane de dolari. Totul a mers bine pana in momentul in care fiul celor doi a fost oprit pe aeroportul din Detroit pentru verificari. In laptopul tanarului, politistii au gasit poze cu moldoveanul declarat mort, facut in 2013, astfel scenariul a fost deconspirat.

“Acest caz a continuat pe parcursul a 7 ani si a avut cateva intorsaturi. Potrivit oficiului de avocati, barbatul a fost arestat miercurea trecuta in Moldova si a fost adus in Minesota in weekend.”

In 2015, femeia si fiul sau au fost retinuti si condamnati la 3 ani de inchisoare. Potrivit canalului american FOX 9, acum 5 zile a fost retinut si barbatul care a pus la cale planul.

“Nu cunoastem unde in Moldova a fost arestat sau cum anchetatorii l-au urmarit. ”

Dupa ce va ispasi pedeapsa, fiul barbatului va trebui sa intoarca cele 2 milioane de dolari.