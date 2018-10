Un moldovean, care seamana leit cu Iurii Satunov, va juca intr-un film despre legendarul artist. Tanarul socheaza si cu vocea sa: "La karaoke oamenii imi luau microfonul, sa vada daca intr-adevar cant eu" - VIDEO

Poreclit de mic de prieteni “Satunov”, Ion Ionita este tanarul care si-a indeplinit un vis din copilarie. Pana nu demult canta la nunti si cumetrii, acum insa este solist in trupa lui Andrei Razin - “Laskovii Mai”.

Totul datorita trasaturilor fizice si a vocii, care seamana foarte mult cu a lui Iurii Satunov. Pana si viata celor doi are ceva in comun. Ambii au crescut la orfelinat.

Ion IONITA, CANTARET: “Am ascultat casete, discuri cum era inainte, ascultam numa Satunov. Am fost la armata un an de zile, dupa armata am plecat la munca in Rusia am mai strans un ban si am cumparat aparatura singur, am inceput a canta cu baietii pe la karaoke, ei imi ziceau Satunov.”

Primul sau public a fost oamenii care il ascultau la petreceri si il incurajau.

Ion IONITA, CANTARET: “Oamenii mereu m-au sustinut la nunti la cumatrii cantam numai Satunov, acolo publicul nu credea ca eu cant, imi luau microfunul sa vada sunt eu sau nu, cant eu. La Pojoreni cantam pe la hramul satului, la primarie.”

Norocul i-a suras intr-o zi cand a primit un mesaj de la un membru al formatiei “Laskovai Mai”. Apoi a fost telefonat de producatorul trupei, Andrei Razin, care l-a chemat la convorbiri. Impreuna cu acesta, Ion a fost invitat la o emisiune din Rusia.

Ion IONITA, CANTARET: “La infatisare deodata m-au vazut ca seaman, de voce nu au stiut, cand am iesit pe scena la Malahov, multi au ramas socati, se intrebau cum la noi Rusia asa de mare si acesta un baietel simplu din Moldova canta ca Satunov - sa arate.”

Din acel moment viata sa a luat o alta intorsatura. A inceput sa cante impreuna cu renumita formatie in diferite orase din Rusia. Nu uita, insa, de unde a pornit. Acum a venit in vacanta, in Moldova, si isi petrece timpul cu fratele si cele doua surori care se bucura pentru succesul sau. A reusit sa ajunga si in studioul unde si-a inregistrat primele piese, impreuna cu un prieten din copilarie.

Aurel SARGHI, PRIETEN: “La noi in Moldova sunt talente, dar nu prea se promoveaza. Nu oricine ajunge acolo, trebuie sa ai si noroc sa ajungi in Moscova cu Razin in Laskovii Mai. Ii doresc multa bafta fiindca el merita. Astazi ne-am intalnit e tot acela care a fost, nu se tine cu nasul pe sus, tot e simplu, onest, prietenos.”

Aflat la inceput de cariera, Ion stie ca are mult de muncit. Mai ales ca in curand isi va incerca si talentul de actor. Dupa ce a trecut un casting, la care s-au inscris 1800 de tineri, el va juca rolul lui Iurii Satunov in filmul documentar-artistic “Laskovii Mai”.