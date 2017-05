Un moldovean, dat in cautare internationala, extradat autoritatilor din Republica Moldova. Tanarul a fost gasit in SUA - GALERIE FOTO

Potrivit Politiei, ieri, 23 mai, la ora 20:00, un moldovean anuntat in cautare internationala pentru huliganism, infractiune care se pedepseste cu amenda sau cu inchisoare de pana la 5 ani, a fost extradat autoritatilor de la Chisinau. Individul a fost gasit si retinut in SUA.

Acesta a fost escortat pana in Republica Moldova de doi ofiteri ai Departamentului Securitate Nationala din Statele Unite ale Americii.

Tanarul, in varsta de 25 ani, a fost anuntat in cautare internationala de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala al IGP din 21 decembrie 2016, iar in aceeasi luna, a fost localizat pe teritoriul SUA, ulterior fiind plasat in custodia Autoritatii Federale de Migratie a acestui stat.

Totodata, acesta a fost cercetat penal pe teritoriul unor state membre ale Uniunii Europene pentru infractiuni cu carduri de credit.

Oamenii legii precizeaza ca este prima actiune comuna cu autoritatile SUA.