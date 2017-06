Un moldovean dat in cautare internationala, fiind acuzat de rapirea unei persoane, retinut in Vicenza

Barbatul este acuzat de rapirea unei persoane si are de executat o pedeapsa de sapte ani de inchisoare. Fapta sa criminala a avut loc in 2015, in Republica Moldova. Insa pentru a scapa de pedeapsa acesta a fugit in Italia, provincia Vicenza, impreuna cu familia sa, scrie StiriLocale.md

Acolo barbatul isi gasise un loc de munca si, probabil, nu si-a imaginat ca va fi cautat de Interpol.

Acum cateva zile, moldoveanul a fost arestat si urmeaza sa fie extradat in Moldova, unde isi va ispasi pedeapsa.

*Foto vicenzareport.it