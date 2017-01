Un moldovean, dat in cautarea internationala de 11 ani, retinut de politistii de frontiera din Rusia: Ce le-a declarat barbatul autoritatilor

Potrivit portalului de stiri, konkretno.ru, moldoveanul in varsta de 37 de ani a fost retinut de politistii de frontiera rusi in orasul Ivangorod la data de 3 ianuarie. Acesta vroia sa calatoreasca in Estonia.

Barbatul le-a declarat autoritatilor ca se afla in Rusia din 2005, munceste, este casatorit si are patru copii.

Autorităţile din Moldova au fost anuntate privind retinerea barbatului, cu toate acestea pe acest caz este instituit expirarea termenului de prescriptie.