Un moldovean de 36 de ani a fost retinut la o fabrica din Olanda. Cu ce se ocupa acesta

"In total, opt barbati cu varstele cuprinse intre 26-59 de an au fost arestati. Acestia sunt originari din Lituania, Letonia, dintre care unul este cetatean al Republicii Moldova, in varsta de 36 de ani. Potrivit politiei, acesta locuia ilegal in Olanda.", scrie dutchnews.nl

In urma perchezitiilor, politia a gasit 8,9 milioane de tigari, 20.000 de kilograme de tutun, filtre si materie bruta pentru a produce inca 20 de milioane de tigari.

Ancheta a inceput dupa ce oficialii au observat ca cladirea consuma cantitati neobisnuite de energie electrica. Din prima, acestia au crezut ca au de-a face cu o plantatie de marijuana din cauza consumului ridicat de energie si cantitatea mare de caldura generata.

Daca ajungeau pe piata, tigarile contrafacute ar fi prejudiciat statul cu 3,2 milioane de euru.