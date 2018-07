Un moldovean de 37 de ani, ranit grav in accidentul rutier produs in Austria. Detalii noi

In accident au fost implicate doua autovehicule, inmatriculate in Romania si un camion inmatriculat in Slovacia. Soferul camionului a incetinit, din cauza traficului aglomerat, iar autoturismul inmatriculat in Romania, nu a reusit sa franeze si a lovit in plin camionul. Doua dintre victime au fost ranite grav. Ele se aflau intr-un microbuz romanesc, care a intrat la randul sau in cele doua masini accidentate inaintea lui.