Un moldovean i-a dat 500 de euro unui neamt ca sa-i duca masina din Germania in Moldova. Ce s-a intamplat cu germanul cand a ajuns cu automobilul in vama Sculeni - GALERIE FOTO

Totul s-a intamplat acum 2 zile la punctul de trecere Sculeni. Potrivit politiei de frontiera, la vama s-a prezentat un cetatean german care intentiona sa intre in Republica Moldova cu un Audi A3. Astfel, in urma verificarilor de rigoare, autoritatile au depistat ca automobilul ar fi fost furat pe 28 iunie din Germania si era dat in cautare internationala.

Totodata, politistii de frontiera au depistat ca si certificatul de inmatriculare al automobilului era falsificat, iar placutele de inmatriculare de la Audi au apartinut unui autoturism marca Volkswagen Polo, radiat din circulatie din 17 februarie 2016.

Astfel, in urma audierilor, cetateanul german de 56 de ani le-a declarat politistilor ca un moldovean aflat in Germania, a carei identitate nu o cunoaste, i-a promis 500 de euro, iar in schimb acesta trebuie sa-i duca masina la Chisinau.

Automobilul care ar costa in jur de 122.955 lei, a fost sechestrat, iar autoritatile stabilesc toate circumstantele infractiunii.