Un moldovean, implicat intr-un jaf armat in Grecia, a murit dupa ce a sarit de la etaj in incercarea de a scapa de politisti. Unul dintre complici a reusit sa fuga dupa ce a stat ascuns 14 ore intr-un dulap - VIDEO

Retinere ca in filme in Grecia. Un moldovean, condamnat anterior pentru omor, a decedat dupa ce a sarit de la etajul 5 al unui bloc in incercarea de a scapa de politistii greci. Acesta, cu inca trei indivizi au spart locuinta unei pensionare din Atena, iar unul dintre ei a scapat chiar de sub nasul politiei.