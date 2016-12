Un moldovean isi va petrece Revelionul dupa gratii in Ucraina. Acesta a incercat sa dea mita 75 de mii de dolari unui procuror de la Kiev - VIDEO

El a fost prins in flagrant, iar procurorul anuntase din timp organele competente. Presa ucraineana scrie ca omul de afaceri din Moldova a vrut sa dea mita pentru ridicarea arestului unei nave care transporta trei mii de tone de detergent din Crimeea si ar fi intrat ilegal in peninsula anexata de rusi in 2014. Nava plecase din Sevastopol si urma sa ajunga in portul Giurgiulesti, scrie sursa. Cargo-ul a fost retinut pe doi decembrie de catre Politia de Frontiera a Ucrainei.