Un moldovean, om de afaceri, cat pe ce sa fie sechestrat pentru o suma enorma de bani: Planul a fost pus la cale de 4 indivizi, dintre care 2 puscariasi - VIDEO

Potrivit politiei, gruparea era condusa de un detinut de 51 de ani. Acesta a pus la cale planul criminal, iar prin intermediul unor complici a planuit rapirea unui om de afaceri pentru ca ulterior sa-i ceara acestuia sau rudelor o suma de 50.000 de euro.

Banii urmau sa fie impartiti egal intre indivizi, iar o parte sa fie alocata in bugetul organizatiei criminale.

Organizatorul gruparii intentiona in acest mod sa impuna frica si in alte persoane din sfera afacerilor, iar ulterior sa le impuna anumite taxe ilegale ce urmau sa ajunga atat la detinutii din penitenciare cat si in scopul intretinerii altor membri ai organizatiei criminale aflati in libertate.

La 24 ianuarie 2017, fortele de ordine au efectuat perchezitii in celulele condamnatilor implicati in infractiune, in rezultatul carora au fost depistate si ridicate: un cutit, fotografii, alte obiecte si inscrisuri relevante cauzei penale.

Totodata, au fost efectuate perchezitii si la persoanele din afara, care in calitate de complici participau la diferite infractiuni, fiind ridicate de asemenea, telefoane mobile, inscrisuri de ciorna si alte obiecte.

Astfel, a fost prevenita intentia membrilor de a sechestra persoana.

Indivizii risca pedeapsa cu inchisoare de la 10 la 13 ani.