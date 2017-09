Un moldovean s-a pornit la munca in Cehia cu acte false. Politia de frontiera l-a intors din drum - FOTO

Potrivit politiei de frontiera, barbatul a pornit spre Cehia cu o cursa ”Chisinau-Praga”. In urma verificarii actelor, oamenii legii au depistat cartea de identitate romaneasca, iar barbatul le-ar fi spus ca, in baza ei, urma sa munceasca in Cehia.

Totodata, politistii spun ca documentul ar fi fost eliberat pe numele unei alte persoane. Tot el le-a spus ca aceasta carte de identitate a fost facuta prin intermediul persoanei care l-ar fi ajutat sa obtina job-ul in Cehia.

Documentul falsificat a fost transmis spre expertiza, iar oamenii legii continua cercetarile.