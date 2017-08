Un moldovean, retinut in Italia pentru ca si-ar fi ucis tatal vitreg: l-ar fi lovit cu un ciocan, iar apoi l-ar fi injunghiat mortal - VIDEO

Totul s-a intamplat ieri in jurul orei 16 in orasul Bergamo. Baiatul de 23 de ani si-ar fi lovit tatal vitreg, un italian de 40 de ani, cu un ciocan, iar apoi l-a injunghiat cu un cutit. Presa din peninsula scrie ca moldoveanul si-ar fi ranit si mama, care a fost dusa in stare grava la spital.

Medicii spun totusi ca viata ei nu este in pericol. Aceeasi sursa citeaza mai multi martori, care sustin ca in ultimele zile, moldoveanul se certa des cu tatal sau vitreg. Tot vecinii au fost cei care au alertat politia dupa ce au auzit strigatele femeii. Ajunsi la fata locului, carabinierii l-au gasit pe moldovean asezat pe un scaun, in bucatarie. El a fost retinut.