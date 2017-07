Motivul pentru care un moldovean stabilit in Italia risca o amenda de pana la 30 mii euro: venea periodic in fata magazinului

Este vorba de un moldovean in varsta de 30 de ani, rezident in Albiano. Acesta locuieste impreuna cu parintii. Martori oculari au informat autoritatile locale ca tanarul venea periodic in fata unui magazin din orasul Ivrea si arata gesturi obscene. Potrivit administratiei magazinului, de vreo 3 luni moldoveanul mergea periodic in acea zona, doar ca la ore diferite si savarsea acte rusinoase, scrie StiriLocale.md

In urma unei anchete, saptamana trecuta politia a reusit sa-l prinda in flagrant pe individ.

Pentru savarsirea faptelor obscene in public moldoveanul risca o amenda de la 5 mii pana la 30 de mii de euro.