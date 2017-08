Un moldovean se zbate intre viata si moarte la un spital din Suceava, dupa ce masina in care se afla impreuna cu sotia lui insarcinata a intrat pe contrasens intr-o curba si a fost lovita de un microbuz - VIDEO

Un moldovean in varsta de 34 de ani se zbate intre viata si moarte la Spitalul Judetean Suceava, dupa ce a fost implicat intr-un grav accident rutier. Masina in care se afla impreuna cu sotia lui insarcinata a intrat pe contrasens intr-o curba si a fost lovita de un microbuz. Femeia de 27 de ani a fost ranita, dar este in stare stabila, barbatul insa este in coma.