Un moldovean, ucis in Belgia, in urma unor altercatii. Disperata, sotia acestuia, care a ramas cu doi copii mici, cere ajutor pentru repatrierea corpului neinsufletit: "Au nimerit cu cutitul in el..." - AUDIO

Era sambata seara, in jurul orei 22, cand medicii straini au constatat decesul moldoveanului in varsta de 31 de ani. El ar fi fost injunghiat intr-o parcare din Belgia. Sotia acestuia ne-a povestit ca a fost anuntata de prietenii barbatului despre cele intamplate.

Barbatul, originar din Calarasi, lucra sofer de TIR in Europa de cativa ani. Din ce a reusit sa afle de la prieteni, cel care l-a injunghiat pe sotul ei ar fi un roman de 50 de ani din Suceava. Victima a lasat in urma doi copii mici.

Veronica Gravrilita aduna acum bani ca sa isi repatrieze sotul. Am luat legatura cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a obtine informatii oficiale, insa nu am primit deocamdata un raspuns.

Veronica GAVRILITA, SOTIA VICTIMEI: "Am aflat ieri dimineata despre tragedie. Mi-a parut suspect ca cineva striga la poarta si plange in gura mare. M-am priceput ca ceva nu e in regula. Au ramas doi copii pe drumuri, fara suport, fara sustinere. Ni l-au ucis...

Nu cunosc care a fost cauza. Stiu doar ca a fost o altercatie intre mai multe persoane. Nu el a fost cel mai vinovat de acolo, dar nu cunosc cauza concreta. Stiu ca persoana ceea s-a intors si anume in el a nimenit cu cutitul.

Jumatate de ora inca a mai putut vorbi in brate la un prieten de-a lui si a spus numai ..."Familia mea..." Salvarea nu a mai putut decat sa constate decesul lui. Acum sta trupul lui sub sechestru in Belgia si nu pot sa-l aduc in tara.

Am vorbit cu toti sa mi-l aduca. Astept sa se porneasca masina si sa mi-l aduca. Am prieteni care locuiesc in Belgia, care au mers la fata locului si au vazut totul.

El a implinit 31 de ani, era sofer de TIR, lucra legal cu contract romanesc, nu belgian. Mi s-a spus ca era in afara serviciului. Nu pot sa dau vina pe nimeni. Deja omul nu mai este in viata."