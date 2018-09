Un morman de oferte in IT, vanzari sau banci si foarte putine sau chiar deloc in alte domenii. Ce joburi au cautat tinerii la Targul de Cariere din capitala - VIDEO

TARG CARIERE BETACristi a absolvit in acest an Universitatea de Educatie Fizica. A venit la Targul de Cariere sa-si gaseasca un job in domeniu, insa, ia-l de unde nu-i.

”Nu sunt. Am inconjurat tot si nu am gasit nimic.”

Altii sunt gata sa accepte orice job si chiar sa o ia de la zero intr-un domeniu nou. Au insa cateva cerinte: conditii de munca decente si salarii bune.

Sunt deschis petru mai multe oferte. Pentru Republica Moldova de la 7 la 10 mi. Conditii de crestere, o atitudine cat mai prietenoasa. Acestea sunt conditii sa te simti confortabil. Sa vin la munca cu zambetul pe buze.

”Noi experiente, ceva nou. Lucru de echipa, ceva interesant, sa poti sa descoperi in fiecare zi ceva nou.”

Angajatorii, in mare parte companii din IT, spun ca sunt gata sa bata palma chiar si cu un elev, doar sa fie convinsi de capacitatile acestuia.

Nicolae LEONTIEV, MARKETING MANAGER COMPANIE IT: ”Au fost cativa tineri care cautam salarii mega mari pentru experienta lor. Noi acum ne axam pe juniori, studenti sau chiar elevi. Sunt companii care au nevoie de angajati si sunt gata sa investeasca in tine.”

Tataiana LAZAREV, SPECIALIST MARKETING COMPANIE ITTR-TR: ”Petrecem o conversatie cu ei, evaluam potentialul si le dam o sarcina de testare. Poate sa inceapa cu 500-600 de dolari. Daca se descurca, salariul este ridicat.”

Dupa boom-ul de oferte din domeniul IT, vine cel al bancilor, sfera in care avem si sute de absolventi anual.

Lucia DIMITRIEV, REEPREZENTANTA BANCA: ”Golul cel mai mare este pe pozitii de inceput, sunt la mare cautare. Pozitia unui operator de ghiseu si in functie de pontential are posibilitatea sa avanseze. Salariile sunt conform pietei.”

Sa vaneze angajatii de la noi au venit si cateva companii de peste Prut. Ileana Amaximoaie este reprezentanta uneia dintre cele mai mari firme producatoare de felicitari din lume la Bucuresti. Spune ca piata muncii din Romania este competitiva si, deseori, agresiva, asa ca patronii romani se orienteaza dupa potentiali angajati din tarile vecine. Ea, insa, s-a lovit de o bariera.

Ileana AMAXIMOAIE, MANAGER: ”Aici spre deosebire de Bucuresti nu este atat de raspandit in randul tinerilor vorbirea limbii engleze si nu toata lumea este deschisa catre relocare in orasele unde avem sedii. Piata din Romania este foarte sufocata, toate companiile din domeniul IT cauta sa-si extinda sursele din care sa atraga tineri.”

In premiera, la editia cu numarul 14 a venit cu oferte de munca si o farmacie. Salarile cu care-si ademeneste angajatii incep de la 5 mii si pot ajunge si la 17 mii de lei.

Ion ZGIRCU, REPREZENTANT FARMACIE: ”E foarte greu sa gasesti un farmacist, cu asta se lupta toate lanturile de farmacii. Diploma de farmacist cu studii superioare din Moldova este usor echivalata in Europa.

Vizitatorii targului au putut alege din peste 2 mii de oferte de munca.

Alina AGAFITEI, REPREZ. PR TARGUL DE CARIERE: ”Cele mai populare sunt joburile din IT, sunt si cele mai multe, apoi domeniul marketing, limbi straine, comert, bancar, audit financiar. Majoritatea participantilor au varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani. ”

Targul de Cariere va fi deschis si maine.