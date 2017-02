Inca un ranit dupa incaierarea de la Stauceni. Un tanar s-a adresat la urgenta, iar intre timp au fost facute publice imagini de pe camerele de supraveghere din magazin - VIDEO

Trei indivizi intra in magazinul de materiale de constructii, se apropie de un angajat, schimba cateva vorbe cu acesta, il doboara la pamant si il iau la pumni, se vede in imagini.

Desi a fost lovit cu salbaticie, angajatul reuseste sa scape din mainile agresorilor si fuge din incapere. Indivizii care au ramas acolo se plimba cateva secunde prin interior de parca ar cauta pe cineva, dupa care urca la al doilea nivel al cladirii.

Si acolo, agresorii au un comportament nervos, cel mai probabil il cautau pe proprietarul magazinului. Cand isi dau seama ca barbatul s-a incuiat intr-o incapere de la etajul doi, agresorii sparg geamul usii cu o ranga si incearca sa o deschida, lovind in usa cu piciorul.

La un moment dat prin geamul spart, se vede cum iese mana proprietarului magazinului si impusca de cateva ori in directia batausilor, care o iau la fuga prin magazin, iar unul dintre ei schiopateaza deoarece a fost impuscat in picior.

Acesta ar fi initiatorul conflictului dintre el si proprietarul magazinului de materiale de constructii, care a fost insa motivul neintelegerilor asa si nu se stie. Un alt fragment filmat in acelasi loc, doar ca acum doua saptamani, a fost publicat astazi de politie.

Din spusele acestora, imaginile video au fost facute in ziua in care a inceput conflictul. In acestea se vad mai multi indivizi care se plimba agitati prin curte. Desi nu le-au publicat integral, oamenii legii spun ca si atunci intre agresori si barbat a avut loc o bataie.

Procurorii sustin ca doua persoane au fost retinute pana acum, iar altele doua se afla la spital fiind ranite in mana si in spate. Proprietarul magazinului nu a fost retinut, insa are statut de banuit in cauza penala pornita pentru omor intentionat.

Totusi, versiunea principala este ca barbatul in varsta de 36 de ani a impuscat, fiin in legitima aparare. Toti indivizii implicati au fost identificati, iar procurorii urmeaza sa stabileasca ce rol au avut ei in acest caz.

Incidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de ieri la un magazin de materiale de constructii din comuna Stauceni. Totul din cauza unui conflict mai vechi dintre proprietar si un individ, care a dat buzna in cladire impreuna cu alte 10 persoane si ar fi luat la bataie pe toti cei care se aflau in interior. In consecinta un barbat de 25 de ani a murit, iar alte 3 persoane au ajuns la spital.