Un motociclist beat a intrat violent intr-o masina a politiei, in Ialoveni. Barbatul, transportat la spital, automobilul oamenilor legii, avariat - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, motociclistul se deplasa pe contrasens si a intrat violent in masina politiei. In urma impactului puternic, acesta a fost aruncat de pe motocicleta si s-a ales cu diferite rani. Barbatul in varsta de 58 de ani a fost transportat la spital. Oamenii legii spun ca acesta se afla in stare avansata de ebrietate.