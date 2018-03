Un munte de gunoi, in centrul satului Ghidighici. Firma de salubrizare nu a ridicat de luni bune deseurile, chiar daca locatarii platesc lunar pentru servicii. Ce spune primarul - VIDEO

Gunoi care emana un miros intepator si zeci de maidanezi care se plimba nestingherit ca la ei acasa - cam asa arata o curte din centrul Ghidighiciului, situata la cativa metri de primarie.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Gunoiul nu a mai fost ridicat de luni bune, astfel ca s-a transformat intr-un morman. In putinele cazuri cand muncitorii de la salubritate vin sa faca ordine, selecteaza materialele care pot arde si le dau foc chiar aici.”

“E strasnic. Se simte un miros foarte urat, mai ales cei care sunt mai in preajma.”

“Cainii se plimba, iau din gunoi.”“Erau tomberoane, le-au strans. Tomberoanele nu mai erau, dar chitantele tot veneau.”

Aceasta femeie locuieste de trei ani in zona si spune ca intre timp muntele de gunoi a devenit o normalitate. Isi are fereastra apartamentului chiar langa acesta, iar cand deseurile sunt arse, mirosul de fum ii intra in casa. Isi face griji, mai ales pentru sanatatea copiilor.

“Fac focul in fiecare zi, este insuportabil. Te inadusi mai mult de la fum decat de a gunoi.”

Pe langa fumul nociv, oamenii nu mai au liniste din cauza zecilor de caini agresivi care misuna pe langa remorca plin de gunoi.

“Cainii ii urmaresc pe oameni pana pleaca spre casa. Este periculos. Dupa copii se iau foarte des.”

“Rar se duce gunoiul si e o problema foarte mare. E foarte periculos, imie frica de caini.”

Maxim Munteanu spune ca s-a plans de mai multe ori la Consiliul local din Ghidighici, dar fara rezultat. El sustine ca in sat sunt persoane care au tehnica mai performanta decat metodele primitive aplicate de actuala firma de salubrizare.

“Sunt doua persoane care sunt gata sa investeasca bani, s-au adresat la primarie si nu li se ofera nici o sustinere. Doi il vor pe unul, doi il vor pe alul. Stau si se cearta, iar noi stam in gunoi. Cere 15 lei si i se da, nu-ti ajunge? Spune si iti mai dam 15 lei.”

Barbatul spune ca localitatea a primit o autospeciala pentru evacuarea gunoiului si tomberoane pentru sortarea acestuia, dar din neglijenta totul a fost distrus.

“Le-a dat o mie de tomberoane. Au fost insirate prin tot satul. Au stricat sistema hidraulica la masina, au stricat motorul. Se poate de reparat masina?”

Responsabilii firmei de salubrizare si primarul satului jongleaza cu problema. Acestia sustin ca troienele formate din cauza ninsorilor impedica accesul autospecialei in zona unde este evacuat gunoiul.

Ion TURCAN, ANGAJAT COMPANIA “GHIDIGHICI SERVICE”: “Cum vor face drum, in timp de doua zile ramane remorca curata. Cat de des se ridica gunoiul? Aproape in toata ziua.”

Serafim ISAC, PRIMAR GHIDIGHICI: “Nici camazul nu trece acolo. Drumul este acoperit cu zapada. Zapada se cam topeste? Eii poate sa fie si peste trei saptamani. Unii viseaza sa fie probleme.”

Realitatea spune insa altceva. Unul din sateni a reusit sa ajunga acolo, nu cu un camion, dar cu propriul automobil.

Fotografiile realizate de localnici confirma si faptul ca gunoiul nu este ridicat nici cand afara este cald. (foto)

Cat despre deseurile care sunt arse chiar in curtea blocului primarul sustine ca.

Serafim ISAC,PRIMAR GHIDIGHICI: “E categoric de a da foc. Mi s-a spus ca ei mai dau foc. Ei au spus ca isi usuca manusile.”

In ziua in care echipa PRO TV a filmat subiectul, autoritatile locale au dispus deszapezirea drumului catre locul de acumulare a gunoiului. Primarul a mai declarat ca va fi reziliat contractul cu actuala firma de salubrizare, astfel incat sa nu mai apara astfel de probleme.