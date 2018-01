Un muzeu dedicat victimilor fascismului, deschis la Chisinau. Au fost expuse poze si documete, colectate zeci de ani, care infatiseaza istoria Holocaustului in Basarabia, dar si intreaga lume - VIDEO

”Alaturi de ea este paznicul, poarta steaua lui David, priviti la expresia fetei. Ea va muri, va fi impuscata.”

Bric Eveghnii spune ca buneii sai au fost printre victimele fascismului. Fiind de meserie croitori, acestia locuiau in Chisinau. Cand a inceput cel de al doilea razboi mondial, nu au fugit in alta parte, ci au ramas in tara.

Bric EVGHENII: “Soldatii erau duri cu sotiile si copiii evrei. Pe barbati i-au ucis intr-un mod crud, legandu-i de un tramvai si lovindu-i pana au murit.”

Printre victemele fascismului au fost si romi. Unul dintre supravetuitorii Holocaustului este si Nicolae Farama. Spune ca avea doar patru ani cand a fost dus intr-un lagar de concentrare din Ucraina.

Nicolae FARAMATR: “Imi amintesc in satul meu copiii fugeau dupa un evreu care era doctor. Insa la o margine de sat el a fost impuscat. Imi amintesc cum treceau multimele de romi din Romania pe langa casa noastra.”

Fiecare poza in parte expusa in muzeu reprezinta un peisaj tulburator din timpul razboiului.

Ion DUMINICA, CERCETATOR STIINTIFIC: “O imagine spune mai mult decat un text decat o carte, dar sunt si carti si studii dedicate acestui. Din trasnistrea sunt cateva poze care s-au pastrat la Institul din Israel.

“Este o tema foarte trista. Am emotii cand ma uit la aceste fotografii in care se vede suferinta poporului evreu.”

La deschidere au venit mai multi ambasadori acreditati la Chisinau.

Daniela IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI LA CHISINAU: “Este o pagina intunecata in istoria umanitatii aceste istorii nu pot fi strerse cu buretele, este datoria noastra ca aceasta pagina sa nu se mai repeta."

Ulterior, oficialii au depus flori la memorialul victimelor fascismului.

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: “Aici la memorial dedicat victimilor fascismului, reprezentat prin doua mani incatusate intr-o sarma ghimpata este locul unde au fost omorati mii de evrei. Erau adusi dupa care erau impuscati si ingropati cativa metri mai la vale, unei erau ingropati chiar de vii.”

Potrivit datelor oficiale, in jur de 60 de mii de evrei au fost omorati in Basarabia si Bucovina in timpul celui de-al doilea razboi mondial.