Un nou avion in familia Air Moldova. Produs acum 15 ani, avionul a ajuns la Chisinau tocmai din Franta - VIDEO

Iulian SCORPAN, DIRECTOR AIR MOLDOVA, PILOT ”Zborul a fost ok, am decolat bine, aeronava este in stare foarte buna/Cat de des zburati? 25 ore pe luna”

Cumparat de la o firma irlandeza, avionul de model Airbus A 319 a fost adus din Franta, unde a si fost vopsit in culorile companiei.

Iulian SCORPAN, DIRECTOR AIR MOLDOVA, PILOT ”Aeronava se piloteaza de aici, aici sunt motoarele, toate sistemele, aici e un fel de calculator de bord, care face planificarea zborului. E un model cel mai reusit si mai sigur.”

Speranta STATE, REPORTER PRO TV ”La fel ca si celelalte 7 avioane ale companiei, si aceasta aeronava poate atinge viteza maxima de 900 km/h si poate zbura la o altitudine de 12 mii de metri. Produs in 2002, aparatul are o capacitate de 150 de locuri.”

Sveatoslav NEBURAC, COPILOT ”E comod pentru pilot, ergonomica cabinei, informatia apare pe ecrane, totul e in culori, daca e sa comparam cu tehnica sovietica. Daca e confortabil pentru pilot, pilotul nu oboseste, si securitatea zborului.”

Criticat anterior de Transparency International pentru ca ar primi un salariu de 20 de mii de lei, in timp ce compania are pierderi de milioane, seful Air Moldova s-a laudat ca a putut cumpara un avion nou tocmai pentru ca intreprinderea are profit. Nu a vrut insa sa ne spuna cat a dat pe aeronava, invocand secretul comercial.

Iulian SCORPAN, DIRECTOR AIR MOLDOVA, PILOT ”In anul 2016 compania a avut profit, 9 milioane, un profit considerabil, prima data in istoria companiei. In 2015 au fost pierderi in jur de 200 de milioane.//Am optimizat flota, am optimizat cursele, am adaugat curse noi, la solicitare. Rezultatul e pe fata.”





Potrivit directorului, compania are anual peste 1 milion de pasageri, adica aproape jumatate din fluxul aerian de pasageri. Compania opereaza zboruri spre 25 de destinatii.