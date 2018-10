Un nou concept pentru parcarile cu plata in capitala. Asta vrea sa faca Ruslan Codreanu care spune ca locurile de parcare trebuie sa fie gestionate de primarie si nu de un agent economic- VIDEO

Primarul interimar spune ca va cere consiliului municipal sa anuleze conceputul parcarilor cu plata aprobat in 2014 sub conducerea lui Dorin Chirtoaca. Astfel vor fi organizate dezbateri si se va veni cu noua viziune asupra acestui subiect.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAI “ Asa cum a fost aprobata conceptia anterior ea nu este in beneficiu orasului. Noi sa fim cei care avem un buget si castigam.”

Codreanu vrea ca primaria sa gestioneze parcarile cu plata. Pentru asta ar urma sa fie creata o noua directie municipala, care sa se ocupe de colectarea taxelor pentru serviciile de parcare si evacuare.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAI “Noi nu putem sa construim parcari din banii publici atata timp cat bani sunt gestionati de un agent economic si se duc in contul unui agent economic. Nu ne permitem luxul respectiv."

Presedintile liberalilor din consiliul municipal, Ion Cebanu, admite ca au fost comise si unele gresile in creearea conceptului initial. Totusi, el crede ca noile propuneri trebuie argumentate, iar rezultatul sa fi unul, trafic fluidizat pe strazile capitalei.

Ion CEBANU, CONSILIER PL :“In primul rand sa vedem ce are in vedere prin schimbarea noilor concept. Inca domnul primar aflat in functie a depus toate demersurile in judecata pentru anularea contractului respectiv nu stiu de ce se taraganeaza acest lucru.”

Inaite de pune la punct felul in care vor fi gestionate parcarile, primaria trebuie sa se ocupe de planificarea in detalii a fiecarui loc de parcare, spun specialistii in domeniu.

Victor CHIRONDA, SPECIALIST IN DEZVOLATARE URBANA: “Trebuie stabilit unde vor fi aceste parcari cu plata, ele nu trebuie sa fie nici intr-un caz pe trotuar. Trebuie identificate strazile pe unde nu exista un flux de trafic major si pe acele strazi de facut interventiile necesare.”

Potrivit vechiului concept, de gestioanarea parcarilor cu plata trebuia sa se ocupe o companie austriaca, despre care s-a scris ca a fost creata chiar inainte de licitatie. In luna mai al anului trecut, primarul de atunci, Dorin Chirtoaca a fost retinut, iar acum este judecat fiind invinuit de trafic de influenta si corupere pasiva in dosarul parcarilor cu plata din capitala.

Procurorii spun ca el ar fi avizat ilegal certificatele de urbanism pentru proiectarea lucrarilor si ar fi participat la trucarea licitatiilor avand o intelegere cu firma austro-ungara. In schimbul semnarii contractului, Chirtoaca ar fi urmat sa primeasca 13 la suta din veniturile companiei. In acelasi dosar figureaza si viceprimarul Nistor Grovazu care este cercetat in stare de libertate.