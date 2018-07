Un nou contract de lobby in SUA pentru Partidul Democrat - mold-street.com

Contractul a fost semnat pe 18 iulie 2018, de Constantin Botnari, secretarul general al Partidului Democrat, in timp ce Kimberley Fritts, sefa Cogent Strategies LLC, si-a pus semnatura pe 24 iulie 2018.

Cercetare si consiliere in probleme geopolitice

El are o valoare de 30 000 de dolari si este valabil pana la finele anului 2018, pentru o perioada de jumatate de an. Banii ar urma sa fie platiti in doua rate a cate 15 000 de dolari.



In plus, PD ar urma sa acopere si costurile administrative estimate la 3% din valoarea contractului, bani ce sunt necesari pentru serviciile telefonice, deplasari, abonamente, etc.

