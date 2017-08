Un nou cutremur de 4,8 grade pe scara pe scara Richter, produs in judetul Buzau, resimtit si in Republica Moldova

Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau.

Seismul a avut o magnitudine de 4.8, la o adancime de 150 km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (19km), Covasna (33km), Întorsura Buzăului (38km), Târgu Secuiesc (48km), Vălenii de Munte (55km).

Ieri, la amiaza, un cutremur de 4,6 grade pe Richter, produs in zona Vrancea s-a resimtit si la Chisinau.





Potrivit seismologilor de la noi, cutremurul de ieri a fost resimtit cu o intesitate de 2 grade, iar in unele zone de 3. A fost inregistrat la ora 13 si 26 de minute si s-a produs la o adancime de 96 de km. Ultima data, un cutremur de aceeasi intensitate a fost pe 26 iunie.





Pe parcurusul acestui an, 10 cutremure cu o magnitudine de 4 pe Richter, produse in zona seismica Vrancea au fost resimtite si la noi. Cel mai puternic, de 5 grade pe Riheter, a avut loc in luna februarie.