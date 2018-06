Un nou produs pentru sezonul estival de la familia Berii Chisinau - berea Chisinau Nepasteurizata - VIDEO

Nadejda ONESCU, Manager de Asigurare a Calităţii: “Este o tendinta noua pe piata ca sa venim cu un produs nepasteurizat pentru care am lucrat la el nu numai sa nu-l tratam termic, dar si sa-l imbogatim si sa-i dam un gust si o savoare. De aceea am folosit tehnolgiile moderne si acel profesionalism care l-am acumulat pana acum ca sa putem fi pregatiti sa satisfacem aceasta provocare din partea consumatorului.”

Drept metoda de producere a berii nepasteurizate a fost folosita tehnologia modernă numită “dry hopping”, prin care berea după fermentare este hameiată la rece, ce permite păstrarea aromei bogate de hamei şi a gustului plin al berii nepasteurizate.

Nadejda ONESCU, Manager de Asigurare a Calităţii: “Efes Moldova, sub aceasta denumire, viziunea noastra este sa devenim cel mai admirabil producator de bauturi care satisface placerile si necesitatile consumatorilor.”

Cu ocazia lansarii berii nepasteurizate, echipa Efes Moldova ne-a invitat in Turul berii, excursie absolut gratuita pentru toti vizitatorii. Acolo am aflat mai multe despre producerea berii, ritualuri de servire si bucate recomandate la bere. Noi am gustat Chisinau Nepasteurizata cu cârnăciori savurosi care s-au potrivit ideal de bine cu aceasta bere plina de viata.

Insa, avem si o recomandare prietenoasa: Chisinau Nepasteurizata se savurează cel mai bine intre prieteni!Berea Chisinau nepasteurizata are un termen redus de valabilitate de doar 60 de zile, in schimb un gust plin de aroma pronuntata de hamei. Fiecare a treia bere din Moldova este Chisinau iar 6 din 10 sunt produse de Efes Moldova.

*Acest articol este un produs comercial