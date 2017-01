Un nou scandal in capitala in jurul unei constructiei. Marul discordiei a fost un centru de business si agrement ce ar urma sa fie ridicat in parcul Valea Trandafirilor - VIDEO

A fost scandal astazi la pretura Botanica, unde au avut loc consultari publice in privinta unui centru de bussines si agrement care ar urma sa fie construit in parcul Valea Trandafirilor. Zeci de locuitori ai sectorului Botanica au veni sa-i spuna investitorului ca nu vor nicio constructie in parc. Firma care intentioneaza sa ridice cladirea nici n-a apucat bine sa-si prezinte proiectul, ca microfoane au fost smulse din mana, iar in sala s-a facut haos.