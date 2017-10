Un nou semn de circulatie va aparea la o intersectie din sectorul Ciocana al capitalei. Autoritatile spera astfel sa fluidizeze traficul din acea zona. Desi lucrarile abia au inceput, unii soferi circula deja dupa regulile rondului - VIDEO

Noul sens giratoriu de la intersectia strazilor Uzinelor cu Industriala va fi finisat peste doua saptamani, spun angajatii de la Exdrupo. Pentru asta din bugetul primariei s-au alocat 50 de mii de lei.

Ion CIURGAN, ANGAJAT EXDRUPO: “Acum vrem sa scoatem straturile de asfalt pentru a permite evacuarea apei de pe carosabil. Vom insala bordurile la o inaltime de 40 de cm. ”

Pana acum in aceasta intersectie exista un indicator si un semafor care oferea prioritate soferilor ce mergeau intr-o singura directie, iar din aceasta cauza pe celelalte drumuri se formau ambuteiaje. Soferilor in mare parte le-a placut ideea de a scoate semaforul, altii insa sunt sceptici si cred ar putea aparea aceleasi probleme ca si in cazul rondului de pe Bulevardul Moscovei.

“Aici mereu erau ambuteiaje, o sa vedem deja dupa ce o sa faca cercul.”

“Eu traiesc aici si el trebuia sa apara de 20-30 de ani in urma. Fiindca aici multa lume a murit, accidente si dimineata cozi interminabile.”

“Eu cred ca e foarte bine. Ambuteiajele deja au disparut. Putem merge si nu trebuie sa stam cate 10-15 minute.”

Chiar si asa ambuteiajele nu au disparut. Lucrarile de constructie a rondului de pe srtada Uzinelor face parte dintr-un proiect comun al Inspectoratului National de Patrulare si autoritatilor locale. La sfaristul lunii iunie, cei de la INP au facut o analiza si au propus ca sase intersectii din capitala sa fie reamenajate in scopul de a usura traficul.

Alina BUNGHEZ, PURTĂTOR DE CUVÂNT INP: “La cateva intersectii au fost instalati piloni pentru a delimita mai bine benzile, ia rpe Uzinelor va aparea un rond.“

Pentru acest proiect din bugetul primariei pana acum s-au cheltuit peste 300 de mii de lei.