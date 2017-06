Un nou serviciu deschis pe aeroportul de la Chisinau: pe timp de vara, parintii cu micuti nerabdatori, vor fi tratati prioritar - VIDEO

“Nu le poti inchide gura lor sa taca sa nu vorbeasca.”

“Nu m-am asteptat chiar. - E mult mai usor? -Da, mersi.”

Noul ghiseu se afla in zona de sosiri. In timp, un astfel de serviciu ar putea deveni disponibil si la plecari. Deocamdata, numarul politstilor de frontiera nu a fost suplinit, deci nu poate fi vorba de cheltuieli in plus.

Aglomeratia cea mare este la sosire atunci cand vin simultan un nr mare de pasageri, de asta necesitatea stringenta este anume in zina de sosire.

Ghiseul va functiona toata vara. Si pentru ca astazi copiii au fost in centrul atentiei, ei au primit daruri de la personajele din desene animate.

"baloane si biscuiti de la Michey Mouse si Mini Mouse."

Aceasta zi a fost una de poveste si pentru un grup de copii de la o scoala internat din Bulboaca. Astazi acestia au facut excursie la aeroport. Au urcat chiar si la bordul unui avion, care este acum o piesa de muzeu.

"A fost cel mai utilizat avion din flota uniunii sovietice si a fostei RSSM."

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Acest avion Tu-134 a zburat pana in 2003, fiind folosit chiar pentru transportarea delegatilor oficiale. A calatorit cu el presedintele Vladimir Voronin, premierul din acea perioada Vasile Tarlev, dar si alti demnitari. Acum aeronava nu se mai ridica de la sol si este utilizata pentru simulari si instructajul pilotilor tineri.”

A urmat o vizita si la serviciul de pompieri al aeroportului, unde salvatorii au facut o demonstratie publica.

Zilnic aeroportul Chisinau deserveste 10 mii de pasageri. Compania Avia Invest, a carei presedinte a Consiliului de Administrare este Ilan Shor, a facut mai multe investii pana acum. Modernizari s-au facut in toata aerogara, iar acum se lucreaza pe pista.

Banii vin din investitiile Companiei Avia Invest, cat si din profitul aeroportului. Cei de la CNA nu exclud ca o parte din miliardul furat din cele trei banci ar fi ajuns la aeroport si acolo ar fi ramas. Avia Invest a negat acuzatiile.