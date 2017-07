Un nou val de caldura a lovit Moldova. Toata tara este sub cod galben de canicula, iar maximele au urcat pana 32 de grade la umbra - VIDEO

Nu e weekend, insa la aquaparcul de la Sociteni era azi lume multa.

"Petrecem vesel cu nepotii impreuna".

Si daca unii s-au racorit, altii au stat ca in sauna. Asa era astazi in troleibuzele din Chisinau. O iesire in oras s-a transformat intr-o adevarata provocare pentru unii.

"Ma simt rau, o oprire doar am mers."

"In loc sa puna la punct conducatorii astia care nu au grija deloc de pasageri."

"Cam greu dar nu avea alta iesire, se poate de facut conditionere cum e in altele tari.”

Asa ca, tarabele cu apa si inghetata nu au dus lipsa de clienti.

"Iaca bem si noi de 2, 50 putin apa.”

"Eu vreau inghetata e din contul lui Plahotniuc e numai doi lei.”

"Am avut vreo 300 – 400 de cumparatori.”

Altii si-au luat apa de acasa si au iesit sa munceasca. Este si cazul celor de la Spatii Verzi, pe care canicula nu-i cruta.

"Lucram, ce sa facem".

"Ne descurcam nu avem alta solutie."

"Trebuie sa respectam caldura, astfel ne doboara, sunt imbracata in haine naturale tot de bumbac, port de cap o palarie de care sunt multumita."

"Stam un pic in apa, asta e cea mai buna solutie, jumatate de ora si mergem mai departe."

Cel mai cald a fost astazi la Camenca, Glodeni, unde s-au inregistrat 33 de grade la umbra. In capitala, au fost 30 de grade. Codul galben este valabil si maine, insa se asteapta si ploi in toata tara.