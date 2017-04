Un ONG acuza Ministerul Finantelor ca ar prezenta informatii eronate despre recuperarea miliardului. Organizatia ar fi trimis o cerere prin care solicita autoritatilor sa indice clar cati bani s-au recuperat - VIDEO

Centrul pentru Politici si Reforme sustine ca Ministerul Finantelor ar prezenta informatii false. De aceea, astazi organizatia ar fi trimis o cerere prin care solicita autoritatilor sa indice clar cati bani s-au recuperat din miliardul furat pana acum.

Pe de alta parte, solicitati de Pro Tv, responsabilii din cadrul Ministerului Finantelor ne-au spus ca deocamdata solicitarea este doar on-line nu si in scris, asa ca ulterior vor veni cu o reactie. Din luna iunie, anul trecut autoritatile publica informatii despre banii recuperati.

Potrivit Ministerului Finantelor pana acum s-ar fi gasit 786 milioane de lei. Acum doua saptamani, Kroll a anuntat ca a dat de urma a 600 de milioane de dolari.

In mare parte, banii furati au ajuns pe conturi bancare din Letonia, deschise pe numele unor companii inregistrate in Marea Britanie sau firme off-shore. Iar in furtul bancar ar fi fost implicate in jur de 75 de companii, toate avand legatura cu Ilan Shor.

Primarul de Orhei insa neaga acuzatiile si a anuntat ca da in judecata compania Kroll. Centrul Pentru Politici si Reforme este o organizatie inregistrata in luna ianuarie de ministerul Justitiei.